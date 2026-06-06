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На рязанцев начали нападать агрессивные галки
Агрессивные птицы начали нападать на рязанцев на улице Затинной, во дворе многоквартирного дома. «У нас творятся страшные события. Пройти невозможно, на нас пикируют галки, они уже ранят людей, уже кому-то голову пробили», — поделилась местная жительница. В качестве средств защиты рязанка использует телевизионный кабель — женщина им размахивает, чтобы отпугнуть птиц. Если кабель помогать не будет, агрессивных галок рязанка планирует отпугивать с помощью ястребиного крика, записанного на телефон. Рязанский орнитолог Елена Фионина рассказала, что нападения врановых на человека — естественное поведение птиц в период, когда птенцы вылетают из гнезд. Так взрослые галки пытаются оберегать детенышей от опасностей.

На рязанцев начали нападать агрессивные галки. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Ока».

Агрессивные птицы начали нападать на рязанцев на улице Затинной, во дворе многоквартирного дома.

«У нас творятся страшные события. Пройти невозможно, на нас пикируют галки, они уже ранят людей, уже кому-то голову пробили», — поделилась местная жительница.

В качестве средств защиты рязанка использует телевизионный кабель — женщина им размахивает, чтобы отпугнуть птиц. Если кабель помогать не будет, агрессивных галок рязанка планирует отпугивать с помощью ястребиного крика, записанного на телефон.

Рязанский орнитолог Елена Фионина рассказала, что нападения врановых на человека — естественное поведение птиц в период, когда птенцы вылетают из гнезд. Так взрослые галки пытаются оберегать детенышей от опасностей.

В лесу на рязанца может напасть более крупные птицы, таких как длиннохвостая неясыть. Крупная сова может стать агрессивной, даже если человек прошел мимо гнезда.

Орнитологи призвали рязанцев не приближаться к гнездам птиц, при нападении прикрывать руками голову.

«Череп вряд ли она пробьет, может быть небольшая царапина», — заметила орнитолог.

Кроме того, такие раны обязательно надо обрабатывать, при необходимости рекомендовано обратиться к врачу.

Фото — скриншоты сюжета ГТРК «Ока».