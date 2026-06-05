За ночь над Россией уничтожили 123 украинских БПЛА

Об этом 5 июня сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа сбили территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.