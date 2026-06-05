В Рязанской области появится новый памятный нагрудный знак

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что в Рязанской области введут памятный нагрудный знак «Моя мама — герой». Он будет вручаться детям, чьи матери участвуют в специальной военной операции. Проект реализуют совместно с региональным отделением Движения первых. До конца 2026 года памятные знаки вручат всем детям участников СВО из Рязанской области.

В Рязанской области появится новый памятный нагрудный знак. Об этом сообщает РИА Новости.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что в Рязанской области введут памятный нагрудный знак «Моя мама — герой». Он будет вручаться детям, чьи матери участвуют в специальной военной операции.

Проект реализуют совместно с региональным отделением Движения первых. До конца 2026 года памятные знаки вручат всем детям участников СВО из Рязанской области.