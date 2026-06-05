В Рязани закроют движение на Михайловском шоссе
Движение на Михайловском шоссе в районе пересечения с Московским закроют с 22:00 6 июня до 06:00 7 июня. Причина — проведение ремонтных работ. На участке дороги установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место работ огородят.
В Рязани закроют движение на Михайловском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Движение на Михайловском шоссе в районе пересечения с Московским закроют с 22:00 6 июня до 06:00 7 июня.
Причина — проведение ремонтных работ.
На участке дороги установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место работ огородят.