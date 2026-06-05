В Рязани закроют движение на Михайловском шоссе

Движение на Михайловском шоссе в районе пересечения с Московским закроют с 22:00 6 июня до 06:00 7 июня. Причина — проведение ремонтных работ. На участке дороги установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Место работ огородят.