В Рязани разыскивают водителя, сбившего 8-летнюю девочку

Госавтоинспекция Рязанской области устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. По предварительным данным, авария произошла 8 мая около 15:30 возле дома № 29 на улице Новоселов в Рязани. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на ребенка, после чего покинул место происшествия. Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП или личности скрывшегося водителя, просят обратиться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-74-54 или по адресу: Рязань, ул. Лесная, д. 28, кабинет 213.

Госавтоинспекция Рязанской области устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, авария произошла 8 мая около 15:30 возле дома № 29 на улице Новоселов в Рязани. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на ребенка, после чего покинул место происшествия.

Сейчас сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС проводят проверку и разыскивают водителя, а также возможных очевидцев случившегося.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП или личности скрывшегося водителя, просят обратиться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-74-54 или по адресу: Рязань, ул. Лесная, д. 28, кабинет 213.