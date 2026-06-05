В Рязани образовалась пробка на Солотчинском шоссе

В Рязани в пятницу вечером образовалась пробка в сторону Солотчи. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. По данным сервиса «Яндекс. Карты», уровень загруженности дорог в городе достигает 6 баллов. Заторы наблюдаются, в том числе, на Солотчинском шоссе в направлении выезда из города.

В Рязани в пятницу вечером образовалась пробка в сторону Солотчи. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», уровень загруженности дорог в городе достигает 6 баллов. Заторы наблюдаются, в том числе, на Солотчинском шоссе в направлении выезда из города.