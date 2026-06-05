В Рязани мужчине стало плохо по пути в магазин

По данным ведомства, мужчина не обратил внимания, что рука плохо его слушается, и решил пойти за хлебом. Рязанцу стало плохо прямо на улице. Скорую вызвали прохожие. Бригада медиков заподозрила инсульт и доставила пациента в ОКБ. Мужчину госпитализировали в пределах «терапевтического окна» — критически важных 3,5-5 часов. Диагноз подтвердился. Пациента подготовили к тромболизису. Отмечается, что инсульт прошел без последствий. Пациента выписали.

В Рязани мужчине стало плохо по пути в магазин. Об этом сообщили 4 июня в пресс-службе регионального минздрава.

По данным ведомства, мужчина не обратил внимания, что рука плохо его слушается, и решил пойти за хлебом. Рязанцу стало плохо прямо на улице. Скорую вызвали прохожие.

Бригада медиков заподозрила инсульт и доставила пациента в ОКБ. Мужчину госпитализировали в пределах «терапевтического окна» — критически важных 3,5-5 часов.

Диагноз подтвердился. Пациента подготовили к тромболизису.

«Тромболитическая терапия — это эффективный метод лечения инсульта. Препарат растворяет тромб, ставший причиной инсульта, и восстанавливает кровоток. Таким образом можно избежать повреждения мозга.

Тромболизис проводится исключительно в стационаре в первые 3-4,5 часа после появления симптомов инсульта», — рассказал заведующий отделением ОНМК Олег Сорокин.

Отмечается, что инсульт прошел без последствий. Пациента выписали.