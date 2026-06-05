В ОП предложили переводить многодетных родителей на гибкий график работы

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил переводить многодетных родителей на гибкий график работы во время летних каникул школьников. Отмечается, что не у всех семей есть возможность присматривать за детьми в это время. Гриб отметил, что необходимо законодательно закрепить право многодетных родителей на гибкий график работы летом. Он объяснил, что такая мера особенно актуальна в период, когда школы и детские сады закрыты, а путевки в детские лагеря часто покрывают лишь часть летних каникул. Многие семьи не могут рассчитывать на помощь бабушек и дедушек, что приводит к тому, что дети остаются без присмотра.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил переводить многодетных родителей на гибкий график работы во время летних каникул школьников. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что не у всех семей есть возможность присматривать за детьми в это время.

Гриб отметил, что необходимо законодательно закрепить право многодетных родителей на гибкий график работы летом. Он объяснил, что такая мера особенно актуальна в период, когда школы и детские сады закрыты, а путевки в детские лагеря часто покрывают лишь часть летних каникул. Многие семьи не могут рассчитывать на помощь бабушек и дедушек, что приводит к тому, что дети остаются без присмотра.

«Это очень важный аспект, который нельзя игнорировать. И я считаю, что здесь, конечно, нужно закрепить в трудовом законодательстве право на гибкий график», — добавил Гриб.