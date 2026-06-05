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Умные сервисы для каждого: ИИ будет помогать жителям Рязанской области
Сбер и правительство Рязанской области начинают цифровую трансформацию социально-экономической сферы региона. На это направлено соглашение, заключённое в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума между Сбером и правительством Рязанской области. Документ закрепляет намерение сторон внедрять технологии ИИ в медицину, образование, сферу общественного транспорта, развивать молодёжную инфраструктуру. Подписи под договором поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Рязанской области Павел Малков.

Сбер и правительство Рязанской области начинают цифровую трансформацию социально-экономической сферы региона.

На это направлено соглашение, заключённое в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума между Сбером и правительством Рязанской области. Документ закрепляет намерение сторон внедрять технологии ИИ в медицину, образование, сферу общественного транспорта, развивать молодёжную инфраструктуру. Подписи под договором поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Рязанской области Павел Малков.

Жители региона получат доступ к цифровым сервисам для врачей и пациентов, которые помогут экономить время и сделают медицинскую помощь более удобной и доступной. В государственных больницах области появятся интеллектуальные ИИ-сервисы: цифровой помощник врача будет проверять медицинскую документацию на соответствие стандартам фондов и клиническим рекомендациям, снижая нагрузку на врачей и сокращая риск ошибок. Сервис «ГигаДок» позволит проводить экспресс-диагностику 17 ключевых показателей здоровья человека всего за несколько секунд. Кроме того, жители смогут получать онлайн-консультации по медицинским вопросам с ИИ-помощником.

Для детей и молодёжи в Рязанском филиале Национального центра «Россия» оборудуют зону смарт-коворкинга. Здесь можно будет изучать цифровые технологии и искусственный интеллект, повышать свой уровень знаний и работать над технологическими проектами.

Пассажиры общественного транспорта смогут оплачивать проезд улыбкой вместо карт. Это не только ускорит посадку, но и сделает поездки удобнее — платёжный инструмент всегда с собой.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Соглашение с Рязанской областью переводит искусственный интеллект в повседневную практику. Врачи получат цифрового помощника для проверки медицинской документации и сервис экспресс-диагностики „ГигаДок“, что снизит нагрузку и риски ошибок. Пассажир автобуса не будет искать проездной — система узнает его по лицу. Для молодёжи откроется смарт-коворкинг на базе рязанского филиала центра „Россия“. Задача — чтобы технологии работали незаметно, но ощутимо повышали качество жизни в регионе».

Павел Малков, губернатор Рязанской области:

«Рязанская область тесно сотрудничает со Сбером по многим направлениям — от цифровых решений в здравоохранении и образовании до развития современной городской инфраструктуры. Для нас важно, чтобы технологии делали жизнь людей удобнее. Отдельно отмечу участие Сбера в наполнении филиала Национального центра „Россия“ в Рязани — одного из ключевых проектов для региона».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.