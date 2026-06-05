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Убит актер, сыгравший в фильмах «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик»
Полиция Лос-Анджелеса начала расследование убийства актера Джеймса Хэнди. В среду утром правоохранители прибыли на место происшествия в районе Тарзана после звонка мужчины, который заявил, что «только что убил человека греха». По прибытии полицейские обнаружили 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями во дворе дома, он находился без сознания. Актера срочно доставили в больницу, где он скончался. Подозреваемым в нападении оказался 44-летний Майкл Гледхилл, который сам сообщил полиции, что он тот, кого они разыскивают. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сумма залога составила два миллиона долларов. Как стало известно, обвиняемый является сыном женщины, состоявшей в отношениях с Хэнди.

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование убийства актера Джеймса Хэнди, известного по ролям в фильмах «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и «Топ Ган: Мэверик», сообщает газета Los Angeles Times.

В среду утром правоохранители прибыли на место происшествия в районе Тарзана после звонка мужчины, который заявил, что «только что убил человека греха».

По прибытии полицейские обнаружили 81-летнего Хэнди с ножевыми ранениями во дворе дома, он находился без сознания. Актера срочно доставили в больницу, где он скончался. Подозреваемым в нападении оказался 44-летний Майкл Гледхилл, который сам сообщил полиции, что он тот, кого они разыскивают. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сумма залога составила два миллиона долларов. Как стало известно, обвиняемый является сыном женщины, состоявшей в отношениях с Хэнди.

Хэнди снимался в таких фильмах, как «Арахнофобия», «К-9: Собачья работа», «Джуманджи» и других. Его последней работой стал военный блокбастер «Топ Ган: Мэверик», где он сыграл роль бармена Джимми.

Фото: Interscope Communications (1995).