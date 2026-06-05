Трех пьяных водителей поймали в Рязанской области за сутки

Всего за сутки в регионе выявили 8 244 нарушения ПДД, в том числе 3 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 2 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались.