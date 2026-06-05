Суд взыскал с жителя Рязани свыше 622 тысяч рублей по кредиту

В законную силу вступило решение Советского районного суда Рязани по иску банка к местному жителю о взыскании задолженности по кредитному договору. Между банком и гражданином был заключен договор потребительского кредита. Финансовая организация выполнила свои обязательства и предоставила заемщику денежные средства, однако тот перестал вносить платежи в установленный срок. В результате образовалась задолженность в размере 622 692 рублей 5 копеек. Суд удовлетворил требования банка и постановил взыскать с заемщика деньги.

В законную силу вступило решение Советского районного суда Рязани по иску банка к местному жителю о взыскании задолженности по кредитному договору. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Между банком и гражданином был заключен договор потребительского кредита. Финансовая организация выполнила свои обязательства и предоставила заемщику денежные средства, однако тот перестал вносить платежи в установленный срок.

В результате образовалась задолженность в размере 622 692 рублей 5 копеек. Доказательств погашения долга ответчик суду не представил.

Суд удовлетворил требования банка и постановил взыскать с заемщика задолженность по кредитному договору. Решение было вынесено 28 апреля 2026 года и вступило в законную силу 29 мая.