Суд отказал ООО «К-СК «Дягилево» в признании письма прокуратуры недействительным

Суд отказал ООО «Коммунально-сервисная компания «Дягилево» в признании письма прокуратуры Рязанской области недействительным. Установлено, что прокуратура действовала в рамках своих полномочий. Известно, что прокуратура направила письмо в Федеральную антимонопольную службу с просьбой рассмотреть возможные нарушения антимонопольного законодательства, в том числе со стороны ООО «К-СК «Дягилево». В результате проверки ФАС России установлено, что компания нарушила закон при проведении аукционов на услуги по транспортировке отходов. Суд отметил, что обращение прокуратуры не нарушает права компании и не создает препятствий для ее работы, поэтому требования ООО были отклонены.

Суд отказал ООО «Коммунально-сервисная компания «Дягилево» в признании письма прокуратуры Рязанской области недействительным. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Компания обратилась в Арбитражный суд с заявлением, однако суд установил, что прокуратура действовала в рамках своих полномочий.

Прокуратура направила письмо в Федеральную антимонопольную службу с просьбой рассмотреть возможные нарушения антимонопольного законодательства, в том числе со стороны ООО «К-СК «Дягилево». В результате проверки ФАС России установлено, что компания нарушила закон при проведении аукционов на услуги по транспортировке отходов.

Суд отметил, что обращение прокуратуры не нарушает права компании и не создает препятствий для ее работы, поэтому требования ООО были отклонены. Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.