Рязанец вынес из гаража знакомого летние шины и поставил их на свои «Жигули»

27-летний житель рассказал полицейским, что по семейным обстоятельствам проживал по другому адресу и давно не заглядывал в гараж. Когда понадобилось заменить в машине «запаску», мужчина решил забрать одно из колес, но обнаружил пропажу. Следов взлома не обнаружили. Выяснилось, что ключ хранился во дворе у гаража в тайнике. Оперативники опросили местных жителей и узнали, что 25-летний житель поселка недавно хвастался, что «теперь у его «десятки» новые летние «баллоны». Проверив эти сведения, оперативники установили, что мужчина причастен к краже. Злоумышленника задержали. Ранее его судили за кражу.

25-летний житель рабочего поселка Милославское вынес из гаража знакомого летние шины и поставил их на свои «Жигули». Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

27-летний житель рассказал полицейским, что по семейным обстоятельствам проживал по другому адресу и давно не заглядывал в гараж. Когда понадобилось заменить в машине «запаску», мужчина решил забрать одно из колес, но обнаружил пропажу.

Следов взлома не обнаружили. Выяснилось, что ключ хранился во дворе у гаража в тайнике.

Оперативники опросили местных жителей и узнали, что 25-летний житель поселка недавно хвастался, что «теперь у его «десятки» новые летние «баллоны». Проверив эти сведения, оперативники установили, что мужчина причастен к краже.

Злоумышленника задержали. Ранее его судили за кражу.

По предварительной информации полицейских, 25-летний житель выяснил, что его летние шины не пригодны для использования. Тогда он решил забрать колеса из гаража знакомого. Он случайно увидел место, где хранился ключ, и ночью вынес колеса.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.