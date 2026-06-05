Рязанцы пожаловались на работающее летом отопление в подъезде

Жители дома № 29 на улице 2-й Линии страдают от жары в подъезде из-за работающего отопления. Несмотря на летнюю погоду, тепловой пункт, расположенный у входа, продолжает работать. По словам рязанки, которая опубликовала свою жалобу в соцсетях, внутри здания жарко «как в бане». Местные жители отметили, что управляющая компания «Олимп сервис», которая уже лишена лицензии, не перекрыла вентильный кран. При этом счета за содержание жилья жильцам продолжают приходить. «Надеемся, в июне хотя бы отключат», — написала рязанка. На жалобу отреагировали в Госжилинспекции. В ведомстве пообещали уточнить информацию по данному адресу и вернуться с ответом позже.

Жители дома № 29 на улице 2-й Линии страдают от жары в подъезде из-за работающего отопления. Несмотря на летнюю погоду, тепловой пункт, расположенный у входа, продолжает работать.

По словам рязанки, которая опубликовала свою жалобу в соцсетях, внутри здания жарко «как в бане». Местные жители отметили, что управляющая компания «Олимп сервис», которая уже лишена лицензии, не перекрыла вентильный кран.

При этом счета за содержание жилья жильцам продолжают приходить.

«Надеемся, в июне хотя бы отключат», — написала рязанка.

На жалобу отреагировали в Госжилинспекции. В ведомстве пообещали уточнить информацию по данному адресу и вернуться с ответом позже.