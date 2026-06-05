Рязанца осудили за кражу денег с банковского счета

Советский районный суд Рязани вынес приговор местному жителю, обвиняемому в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Однако с учетом времени, проведенного под стражей с 13 февраля по 3 июня 2026 года, осужденного полностью освободили от отбывания назначенного наказания. До вступления приговора в законную силу меру пресечения мужчине изменили с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Из-под стражи его освободили прямо в зале суда.

Советский районный суд Рязани вынес приговор местному жителю, обвиняемому в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей без рассрочки выплаты. Однако с учетом времени, проведенного под стражей с 13 февраля по 3 июня 2026 года, осужденного полностью освободили от отбывания назначенного наказания.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения мужчине изменили с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Из-под стражи его освободили прямо в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.