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Павел Малков: для Рязанской области Стандарт общественного капитала бизнеса — дополнительный инструмент для поддержки компаний, которые вкладываются в развитие региона
На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение между правительством Рязанской области и АНО «Общественный капитал». Документ подписали губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

На Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение между правительством Рязанской области и АНО «Общественный капитал». Документ подписали губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Сотрудничество в рамках соглашения позволит ускорить процесс внедрения в Рязанской области Стандарта общественного капитала бизнеса, который разработан по поручению президента России Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, ВЭБ. РФ, Правительством Москвы.

«Сегодня важен не только вклад компаний в экономику, но и их участие в развитии территорий, поддержке сотрудников и реализации социальных проектов. Новый Стандарт общественного капитала бизнеса создаёт понятные и прозрачные критерии такой оценки. Для Рязанской области это дополнительный инструмент для поддержки компаний, которые вкладываются в развитие региона», — подчеркнул губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков.

«Стандарт общественного капитала бизнеса — важнейший элемент системы оценки вклада компаний в развитие страны. Наша задача — сделать так, чтобы компании, которые действуют в интересах страны и людей, способствуют повышению качества жизни своих работников, членов их семей и граждан страны в целом, создают вокруг себя здоровую окружающую среду и ориентированы на долгосрочную капитализацию, были по достоинству оценены. Это позволит государству видеть тех, кто работает на долгосрочные национальные приоритеты, и выстраивать с ними устойчивые партнерства — от мер поддержки до участия в стратегических проектах развития», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

«Промышленность — самая масштабная и развитая отрасль Рязанской области, и ее основа — обрабатывающие производства. В 2025 году они обеспечили 67,5% всей отгруженной продукции в регионе, а ее общий объем превысил 636 млрд рублей. Это внушительные показатели, но важно, чтобы рост объемов не шел в ущерб экологии и безопасности людей. Стандарт общественного капитала бизнеса помогает решить эту и много других задач, предоставляя региональному правительству единый комплексный инструмент для оценки вклада бизнеса в общественное благополучие», — сказала генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова.

Оценку по Стандарту общественного капитала бизнеса уже прошел Мещерский научно-технический центр. Компании, получившие сертификат соответствия, вносятся в Реестр на цифровой платформе.

Справочно: Стандарт общественного капитала бизнеса — национальная система нефинансовой отчетности, призванная оценивать и поощрять вклад компаний в достижение национальных целей развития и повышение общественного благосостояния. Стандарт разработан по поручению Президента России Владимира Путина и утвержден постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2025 г. № 2230. Документ включает 95 показателей по шести направлениям: экология, социальная ответственность, управление, экономика, деловая репутация и участие в развитии страны. Для малого и среднего бизнеса предусмотрены упрощенные наборы показателей. Прохождение оценки по Стандарту носит добровольный характер. Соответствие Стандарту открывает для компаний приоритетный доступ к мерам государственной поддержки, повышает деловую репутацию и инвестиционную привлекательность.