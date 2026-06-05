На «Госуслугах» появилась информация об автомобилях должников

На портале «Госуслуг» запустили новый функционал для арбитражных управляющих, который позволяет получать выписки из государственного реестра транспортных средств. Этот сервис был разработан МВД России в сотрудничестве с Росреестром и Минцифры и стал доступен с 26 мая, сообщила Госавтоинспекция России в соцсетях. Теперь специалисты, назначенные судом для проведения процедур банкротства и финансового оздоровления, могут оперативно получать информацию о наличии или отсутствии зарегистрированного на должников транспорта, не обращаясь напрямую в Госавтоинспекцию.

На портале «Госуслуг» запустили новый функционал для арбитражных управляющих, который позволяет получать выписки из государственного реестра транспортных средств. Этот сервис был разработан МВД России в сотрудничестве с Росреестром и Минцифры и стал доступен с 26 мая, сообщила Госавтоинспекция России в соцсетях.

Теперь специалисты, назначенные судом для проведения процедур банкротства и финансового оздоровления, могут оперативно получать информацию о наличии или отсутствии зарегистрированного на должников транспорта, не обращаясь напрямую в Госавтоинспекцию.

С момента запуска нового функционала уже поступило более 500 запросов от арбитражных управляющих. Новый онлайн-сервис поможет минимизировать временные затраты и повысить качество работы специалистов.