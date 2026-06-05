Мошенники начали обманывать, обещая гарантированное зачисление в вуз за деньги

По словам юриста Дмитрия Голендяева, злоумышленники требуют суммы от 50 до 300 тысяч рублей, а после получения оплаты исчезают или ссылаются на «изменение условий». Особенно популярна схема с фиктивными агентствами по поступлению, которые обещают помочь с зачислением. Голендяев также отметил, что мошенники начали продавать поддельные «целевые направления» в университетах, а после расширения программы целевого обучения в 2025 году, стоимость таких документов возросла до 30-80 тысяч рублей. Он предупредил, что продажа поддельных льготных документов, таких как справки об инвалидности и статусе сироты, может привести к серьезным последствиям для абитуриентов.

Мошенники активно обманывают абитуриентов, обещая гарантированное зачисление в престижные вузы за деньги. Об этом пишет РИА Новости.

По словам юриста Дмитрия Голендяева, злоумышленники требуют суммы от 50 до 300 тысяч рублей, а после получения оплаты исчезают или ссылаются на «изменение условий». Особенно популярна схема с фиктивными агентствами по поступлению, которые обещают помочь с зачислением.

Голендяев также отметил, что мошенники начали продавать поддельные «целевые направления» в университетах, а после расширения программы целевого обучения в 2025 году, стоимость таких документов возросла до 30-80 тысяч рублей. Он предупредил, что продажа поддельных льготных документов, таких как справки об инвалидности и статусе сироты, может привести к серьезным последствиям для абитуриентов.

Кроме того, злоумышленники создают фальшивые сайты «Госуслуг» и вузов для сбора персональных данных и банковских реквизитов под видом онлайн-подачи документов.