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Мошенники начали обманывать, обещая гарантированное зачисление в вуз за деньги
По словам юриста Дмитрия Голендяева, злоумышленники требуют суммы от 50 до 300 тысяч рублей, а после получения оплаты исчезают или ссылаются на «изменение условий». Особенно популярна схема с фиктивными агентствами по поступлению, которые обещают помочь с зачислением. Голендяев также отметил, что мошенники начали продавать поддельные «целевые направления» в университетах, а после расширения программы целевого обучения в 2025 году, стоимость таких документов возросла до 30-80 тысяч рублей. Он предупредил, что продажа поддельных льготных документов, таких как справки об инвалидности и статусе сироты, может привести к серьезным последствиям для абитуриентов.

Мошенники активно обманывают абитуриентов, обещая гарантированное зачисление в престижные вузы за деньги. Об этом пишет РИА Новости.

По словам юриста Дмитрия Голендяева, злоумышленники требуют суммы от 50 до 300 тысяч рублей, а после получения оплаты исчезают или ссылаются на «изменение условий». Особенно популярна схема с фиктивными агентствами по поступлению, которые обещают помочь с зачислением.

Голендяев также отметил, что мошенники начали продавать поддельные «целевые направления» в университетах, а после расширения программы целевого обучения в 2025 году, стоимость таких документов возросла до 30-80 тысяч рублей. Он предупредил, что продажа поддельных льготных документов, таких как справки об инвалидности и статусе сироты, может привести к серьезным последствиям для абитуриентов.

Кроме того, злоумышленники создают фальшивые сайты «Госуслуг» и вузов для сбора персональных данных и банковских реквизитов под видом онлайн-подачи документов.