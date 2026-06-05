Мигрант из Узбекистана попытался оспорить отказ в патенте, но проиграл суд

Советский районный суд Рязани рассмотрел иск гражданина Узбекистана к региональному управлению МВД. Иностранец въехал в страну на законных основаниях и состоял на миграционном учете. Однако при подаче заявления на получение патента выяснилось, что он внесен в реестр контролируемых лиц. По этой причине документы не приняли к рассмотрению. Не согласившись с таким решением, мужчина обратился в суд, но в удовлетворении иска гражданину Узбекистана отказали.

Советский районный суд Рязани рассмотрел иск гражданина Узбекистана к региональному управлению МВД. Мужчина пытался оспорить отказ в приеме документов на оформление патента для работы в России, сообщили в пресс-службе суда.

Иностранец въехал в страну на законных основаниях и состоял на миграционном учете. Однако при подаче заявления на получение патента выяснилось, что он внесен в реестр контролируемых лиц. По этой причине документы не приняли к рассмотрению.

Не согласившись с таким решением, мужчина обратился в суд. В УМВД настаивали, что действовали в рамках закона.

Суд поддержал позицию ведомства и пришел к выводу, что отказ был законным, а права заявителя нарушены не были. В удовлетворении иска гражданину Узбекистана отказали.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.