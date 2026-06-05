Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
21°
Сбт, 06
21°
Вск, 07
22°
ЦБ USD 74.3 0.96 05/06
ЦБ EUR 86.27 1.15 05/06
Нал. USD 75.51 / 76.00 05/06 14:10
Нал. EUR 90.00 / 90.50 05/06 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
Вчера 14:57
1 054
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 2026 15:09
690
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 497
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
871
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
МегаФон поможет Оренбургской области перейти на отечественный софт для госсектора
МегаФон и правительство региона договорились о развитии отечественных цифровых сервисов для госсектора. В рамках сотрудничества оператор намерен внедрять российское программное обеспечение в работу госорганов, развивать телеком-инфраструктуру региона и современные системы связи.

МегаФон и правительство региона договорились о развитии отечественных цифровых сервисов для госсектора. В рамках сотрудничества оператор намерен внедрять российское программное обеспечение в работу госорганов, развивать телеком-инфраструктуру региона и современные системы связи. Соглашение было заключено на ПМЭФ-2026.

Документ закрепили подписями генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Соглашение предусматривает расширение использования отечественного ПО и цифровых сервисов в работе органов власти и подведомственных учреждений. Стороны планируют совместно тестировать новые решения и повышать устойчивость государственных и муниципальных цифровых систем, задействуя инфраструктуру и облачные сервисы оператора. Кроме того, в регионе намерены развивать инструменты кибербезопасности и сети цифровой радиосвязи стандарта DMR*.

Отдельное внимание будет уделено модернизации инфраструктуры связи. МегаФон продолжит работу по повышению доступности телеком-услуг в небольших населённых пунктах региона, а также вдоль федеральных и региональных автодорог и железнодорожных магистралей.

«Оренбургская область входит в число приоритетных регионов для МегаФона. Более 20 лет мы последовательно развиваем здесь телеком-инфраструктуру и реализуем проекты в сфере цифровизации промышленности и экологического мониторинга. Сегодня качественная связь и устойчивые электронные сервисы становятся базой для работы предприятий, государственных систем и повседневной жизни граждан. Уверен, что совместная работа позволит создать надёжную технологическую основу для дальнейшего развития экономики и социальной сферы Оренбургской области», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Последовательный переход на отечественные цифровые решения — это вопрос технологической независимости и устойчивости всей системы государственного управления. В Оренбургской области мы уже ведём эту работу: развиваем инфраструктуру связи, расширяем доступ к интернету в малых населённых пунктах, усиливаем защищённость государственных информационных систем. Соглашение с МегаФоном позволит ускорить внедрение российских ИТ-решений, повысить качество и надёжность государственных сервисов для жителей, а также создать дополнительную основу для цифрового развития экономики региона», — сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

За последний год оператор совместно с Минцифры Оренбургской области реализовал два этапа работ в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». В результате голосовая связь и интернет МегаФона появились в 50 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее тысячи человек. Также по специальной программе оператор усилил покрытие на участках трассы М-5 «Урал», проходящей в регионе.

*DMR (Digital Mobile Radio) — открытый цифровой стандарт радиосвязи. Обеспечивает высокое качество звука, защиту от прослушивания и широкие возможности для интеграции с сетями передачи данных