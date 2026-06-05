Медик перечислил лекарства, которые нельзя принимать на голодный желудок

Врач общей практики Касим Ахмед предостерег от употребления некоторых лекарств на голодный желудок. По его словам, обезболивающие препараты (ибупрофен, напроксен, аспирин) могут вызвать выделение желудочной кислоты и привести к язве желудка, если принимать их натощак. Также врач не рекомендует принимать на голодный желудок метформин — лекарство от диабета, так как это может вызвать тошноту, диарею и рвоту. В то же время некоторые лекарства, например, препараты для лечения щитовидной железы, наоборот, нужно принимать натощак для лучшего усвоения.

Медик перечислил лекарства, которые нельзя принимать на голодный желудок. Об этом сообщает «Лента. ру».

Врач общей практики Касим Ахмед предостерег от употребления некоторых лекарств на голодный желудок. По его словам, обезболивающие препараты (ибупрофен, напроксен, аспирин) могут вызвать выделение желудочной кислоты и привести к язве желудка, если принимать их натощак. Также врач не рекомендует принимать на голодный желудок метформин — лекарство от диабета, так как это может вызвать тошноту, диарею и рвоту.

В то же время некоторые лекарства, например, препараты для лечения щитовидной железы, наоборот, нужно принимать натощак для лучшего усвоения.