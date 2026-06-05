Борис Эбзеев и Павел Малков обсудили новые возможности для развития электросетевого комплекса Рязанской области

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Стороны рассмотрели вопросы повышения надежности электроснабжения потребителей региона, реализацию производственных программ компании и обеспечение электроэнергией новых объектов.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Павла Малкова и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Бориса Эбзеева. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Стороны рассмотрели вопросы повышения надежности электроснабжения потребителей региона, реализацию производственных программ компании и обеспечение электроэнергией новых объектов.

Особое внимание уделили подготовке электросетевого комплекса к прохождению предстоящего отопительного сезона. В 2026 году филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» реализует масштабную программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов.

Энергетики обновят свыше 200 трансформаторных подстанций и более 440 единиц оборудования подстанций 35-110 кВ, расчистят свыше 1 600 гектаров просек в охранных зонах линий электропередачи.

В этом году компания планирует построить и реконструировать 337 км линий электропередачи, ввести 14 МВА трансформаторной мощности, модернизировать подстанционное оборудование и внедрить современные системы автоматизации распределительных сетей российского производства.

Отдельно рассмотрели вопросы технологического присоединения к энергетической инфраструктуре новых потребителей. В числе крупных реализованных проектов — электроснабжение фармацевтического завода по производству готовых лекарственных форм в Скопинском районе, комбикормового завода в Ряжском районе, комплексной жилой застройки в районе Мервино.

Помимо объектов промышленности и сельского хозяйства, в 2025—2026 гг. присоединили к электросетям 25 объектов медицинских учреждений, спортивную школу, Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.

«Важно, чтобы развитие энергетической инфраструктуры соответствовало темпам развития региона. Обсудили содержание и модернизацию сетей, а также подключение новых объектов», — отметил Павел Малков.

«В текущем году филиал „Рязаньэнерго“ направит на развитие электросетевого комплекса региона 2,6 млрд рублей, а общий объем работ по техническому обслуживанию и ремонту превысит 1 млрд рублей. Эти средства позволяют одновременно решать задачи повышения надежности электроснабжения, модернизации сетевой инфраструктуры и создания резервов энергетической мощности для подключения новых потребителей», — подчеркнул Борис Эбзеев.