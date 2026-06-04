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В Симферополе при атаке ВСУ погибли три человека
Три человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Симферополю. Об этом сообщил глава Крыма, добавив, что еще семь человек получили ранения. Также отмечается, что атака была нацелена на объекты нежилого назначения. Кроме того, в другом инциденте украинский беспилотник попал в электричку в Крыму, что привело к гибели одного человека и ранениям троих. В то же время, в Белгородской области за последние сутки произошло почти 100 атак со стороны ВСУ, в результате которых погибли два мирных жителя и трое получили ранения. Напомним, по данным Минобороны России, за ночь были сбиты 272 украинских беспилотника.

Три человека погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Симферополю. Об этом сообщил глава Крыма, добавив, что еще семь человек получили ранения.

Также отмечается, что атака была нацелена на объекты нежилого назначения.

Кроме того, в другом инциденте украинский беспилотник попал в электричку в Крыму, что привело к гибели одного человека и ранениям троих.

В то же время, в Белгородской области за последние сутки произошло почти 100 атак со стороны ВСУ, в результате которых погибли два мирных жителя и трое получили ранения.

Напомним, по данным Минобороны России, за ночь были сбиты 272 украинских беспилотника.