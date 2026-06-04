В Санкт-Петербурге мужчина напал на беременную возлюбленную и убил нерожденного ребенка

По данным СМИ, пьяный 32-летний петербуржец поругался с возлюбленной и бросился на нее с лезвием. Один из ударов оказался настолько глубоким, что нож прошел через матку и ранил плод. Медики диагностировали у женщины проникающее ранение брюшной полости и матки, а у ребёнка — резаную рану ноги. Полученные травмы привели к гибели малыша. Мужчину задержали на следующий день. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В Санкт-Петербурге мужчина напал на беременную возлюбленную и убил нерожденного ребенка. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным СМИ, пьяный 32-летний петербуржец поругался с возлюбленной и бросился на нее с лезвием. Один из ударов оказался настолько глубоким, что нож прошел через матку и ранил плод.

Медики диагностировали у женщины проникающее ранение брюшной полости и матки, а у ребёнка — резаную рану ноги. Полученные травмы привели к гибели малыша.

Мужчину задержали на следующий день. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.