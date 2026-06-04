В Рязани выросло число малоинвазивных операций

Отмечается, что хирурги рязанского онкодиспансера всё чаще применяют лапароскопию — метод с минимальной травматичностью и коротким восстановительным периодом. Сейчас таким способом выполняется около половины операций при раке эндометрия и атипической гиперплазии эндометрия. В пример медики привели случай 53‑летней пациентки: полип эндометрия у нее обнаружили во время планового УЗИ, а выскабливание выявило злокачественные клетки на первой стадии — до появления симптомов. Женщине провели успешную операцию.

В Рязани выросло число малоинвазивных операций. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что хирурги рязанского онкодиспансера всё чаще применяют лапароскопию — метод с минимальной травматичностью и коротким восстановительным периодом. Сейчас таким способом выполняется около половины операций при раке эндометрия и атипической гиперплазии эндометрия.

В пример медики привели случай 53‑летней пациентки: полип эндометрия у нее обнаружили во время планового УЗИ, а выскабливание выявило злокачественные клетки на первой стадии — до появления симптомов. Женщине провели успешную операцию.