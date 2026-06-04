В Ленобласти ребенка на велосипеде сбили на глазах у матери

ДТП произошло в Выборгском районе. Судя по кадрам, мальчик на велосипеде стоял между двумя припаркованными машинами, а потом резко развернулся и поехал к матери, которая сидела на лавочке у дома. Женщина за рулем легковушки не успела затормозить. Отмечается, что ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В Ленобласти ребенка на велосипеде сбили на глазах у матери. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дорожный инспектор».

ДТП произошло в Выборгском районе. Судя по кадрам, мальчик на велосипеде стоял между двумя припаркованными машинами, а потом резко развернулся и поехал к матери, которая сидела на лавочке у дома.

Женщина за рулем легковушки не успела затормозить.

Отмечается, что ребенок в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Фото и видео: Telegram-канал «Дорожный инспектор».