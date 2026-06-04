В Госдуме рассказали, кто может попасть в школьный лагерь вне очереди

По словам депутата Свищева, в первую очередь в школьные летние лагеря зачисляются: дети из многодетных или малообеспеченных семей; с ограниченными возможностями здоровья; оставшиеся без попечения родителей; из семей участников СВО; оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. После комплектования групп из льготных категорий оставшиеся места в школьных летних лагерях распределяются среди других желающих на общих основаниях.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, кто может попасть в школьный лагерь вне очереди. Об этом 4 июня он сообщил РИА Новости.

По словам Свищева, в первую очередь в школьные летние лагеря зачисляются:

дети из многодетных или малообеспеченных семей;

с ограниченными возможностями здоровья;

оставшиеся без попечения родителей;

из семей участников СВО;

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

После комплектования групп из льготных категорий оставшиеся места в школьных летних лагерях распределяются среди других желающих на общих основаниях.