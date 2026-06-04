В Госдуме рассказали, кто может попасть в школьный лагерь вне очереди
По словам депутата Свищева, в первую очередь в школьные летние лагеря зачисляются: дети из многодетных или малообеспеченных семей; с ограниченными возможностями здоровья; оставшиеся без попечения родителей; из семей участников СВО; оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. После комплектования групп из льготных категорий оставшиеся места в школьных летних лагерях распределяются среди других желающих на общих основаниях.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, кто может попасть в школьный лагерь вне очереди. Об этом 4 июня он
По словам Свищева, в первую очередь в школьные летние лагеря зачисляются:
- дети из многодетных или малообеспеченных семей;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- оставшиеся без попечения родителей;
- из семей участников СВО;
- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
После комплектования групп из льготных категорий оставшиеся места в школьных летних лагерях распределяются среди других желающих на общих основаниях.