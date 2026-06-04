SuperJob: в Рязани 28% компаний запланировали провести летние корпоративы

По результатам опроса, 28% рязанских организаций намерены провести летние корпоративы, в то время как 48% компаний отказались от их проведения. Наиболее популярным форматом для корпоративов в этом году стал фуршет, за ним следуют пикники с шашлыками и тимбилдинги. Некоторые компании также рассматривают возможность организации спортивных или туристских мероприятий и выездов в дома отдыха. Интересно, что среди тех компаний, которые планируют летние корпоративы и могут сравнить затраты с прошлым годом, только 25% сообщили об увеличении бюджета. При этом 30% организаций не изменили свои расходы, а 21% признались, что выделили меньше средств, чем в прошлом году.

28% компаний в Рязани запланировали летние корпоративы, согласно опросу, проведенному SuperJob. В исследовании приняли участие представители различных предприятий и организаций города.

По результатам опроса, 28% рязанских организаций намерены провести летние корпоративы, в то время как 48% компаний отказались от их проведения.

Наиболее популярным форматом для корпоративов в этом году стал фуршет, за ним следуют пикники с шашлыками и тимбилдинги. Некоторые компании также рассматривают возможность организации спортивных или туристских мероприятий и выездов в дома отдыха.

Интересно, что среди тех компаний, которые планируют летние корпоративы и могут сравнить затраты с прошлым годом, только 25% сообщили об увеличении бюджета. При этом 30% организаций не изменили свои расходы, а 21% признались, что выделили меньше средств, чем в прошлом году.