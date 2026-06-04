Суд обязал рязанца заплатить свыше 90 тысяч рублей долга банку

27 мая Советский районный суд в Рязани рассмотрел дело о долгах Г. А. Р. по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Банк «Стабильные Финансы» подал иск, потому что заемщик не вернул деньги по кредитному договору на сумму 49 999 рублей, выданному на срок с 27 января по 14 июля 2025 года.
Суд выяснил, что банк выполнил все свои обязательства, а Г. А. Р. не вернул деньги вовремя, из-за чего у него образовалась задолженность. Банк передал свои права на взыскание долга в НАО ПКО «ПКБ». Суд ранее вынес приказ о взыскании долга, но он был отменен из-за возражений должника.
Поскольку Г. А. Р. так и не вернул долг, суд удовлетворил требования банка и обязал его выплатить 42 716,29 рублей основного долга и 48 849,67 рублей процентов за пользование кредитом, а также 4 000 рублей госпошлины.