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Суд обязал рязанца заплатить свыше 90 тысяч рублей долга банку
Банк «Стабильные Финансы» подал иск, потому что заемщик не вернул деньги по кредитному договору на сумму 49 999 рублей, выданному на срок с 27 января по 14 июля 2025 года. Суд выяснил, что банк выполнил все свои обязательства, а Г. А. Р. не вернул деньги вовремя, из-за чего у него образовалась задолженность. Банк передал свои права на взыскание долга в НАО ПКО «ПКБ». Суд ранее вынес приказ о взыскании долга, но он был отменен из-за возражений должника. Поскольку Г. А. Р. так и не вернул долг, суд удовлетворил требования банка и обязал его выплатить 42 716,29 рублей основного долга и 48 849,67 рублей процентов за пользование кредитом, а также 4 000 рублей госпошлины.

27 мая Советский районный суд в Рязани рассмотрел дело о долгах Г. А. Р. по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Банк «Стабильные Финансы» подал иск, потому что заемщик не вернул деньги по кредитному договору на сумму 49 999 рублей, выданному на срок с 27 января по 14 июля 2025 года.

Суд выяснил, что банк выполнил все свои обязательства, а Г. А. Р. не вернул деньги вовремя, из-за чего у него образовалась задолженность. Банк передал свои права на взыскание долга в НАО ПКО «ПКБ». Суд ранее вынес приказ о взыскании долга, но он был отменен из-за возражений должника.

Поскольку Г. А. Р. так и не вернул долг, суд удовлетворил требования банка и обязал его выплатить 42 716,29 рублей основного долга и 48 849,67 рублей процентов за пользование кредитом, а также 4 000 рублей госпошлины.