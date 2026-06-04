Шестерым рязанцам вынесли приговор по делу о производстве наркотиков

Рязанский областной суд 4 июня вынес приговор по уголовному делу о производстве и сбыте наркотических средств. Ранее, 12 февраля 2026 года, коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт в отношении фигурантов дела. Обвиняемым вменяли участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), незаконное перемещение наркотиков через государственную границу (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), производство запрещенных веществ и покушение на их сбыт (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Рязанский областной суд 4 июня вынес приговор по уголовному делу о производстве и сбыте наркотических средств. Ранее, 12 февраля 2026 года, коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт в отношении фигурантов дела, сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемым вменяли участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), незаконное перемещение наркотиков через государственную границу (ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), производство запрещенных веществ и покушение на их сбыт (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Наиболее строгое наказание получили Дмитрий Цыпко и Андрей Швецов — каждому назначили по 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф по 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев после освобождения.

Вардгес Саргсян получил 13 лет колонии строгого режима и штраф 300 тысяч рублей, Анатолий Поморцев — 12 лет колонии строгого режима, штраф 300 тысяч рублей и один год ограничения свободы.

Сергея Бескровного признали виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и назначили 16 лет лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. При этом по ряду других обвинений, включая участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ) и покушение на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), его оправдали на основании вердикта присяжных.

Алексея Удалова суд полностью оправдал по обвинениям по ч. 2 ст. 210 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. За Сергеем Бескровным и Алексеем Удаловым признано право на реабилитацию.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.