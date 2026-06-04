С начала года в Рязани выявили 13 случаев незаконных земляных работ

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 13 человек и организаций за проведение земляных работ на территориях общего пользования без соответствующего разрешения. Общая сумма назначенных штрафов составила 300 тысяч рублей.

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 13 человек и организаций за проведение земляных работ на территориях общего пользования без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в городской администрации.

Общая сумма назначенных штрафов составила 300 тысяч рублей.

Согласно Закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», за проведение земляных работ без разрешения гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам — от 150 до 250 тысяч рублей.

В мэрии напомнили, что перед началом подобных работ необходимо получить разрешение в установленном порядке.