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Рязанскую область обеспечат современными автомобильными и индустриальными маслами
Правительство Рязанской области в рамках Петербургского международного экономического форума заключило соглашение о расширении поставок автомобильных и индустриальных масел в регион с компанией «Газпром нефть». Свои подписи под документом поставили губернатор Павел Малков и председатель правления компании Александр Дюков, сообщили в пресс-службе компании.

Правительство Рязанской области в рамках Петербургского международного экономического форума заключило соглашение о расширении поставок автомобильных и индустриальных масел в регион с компанией «Газпром нефть». Свои подписи под документом поставили губернатор Павел Малков и председатель правления компании Александр Дюков, сообщили в пресс-службе компании.

В общей сложности выступающая оператором соглашения «Газпромнефть — смазочные материалы» выпускает около 1000 наименований масел и технических жидкостей. Согласно договору, современными маслами обеспечат компании промышленного производства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, сельхозпроизводители и транспортной отрасли.

Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, соглашение укрепит позиции рязанских предприятий.

«Продукция компании — это современные отечественные решения, которые помогают обеспечивать стабильную работу техники и оборудования», — заявил он.

Александр Дюков подчеркнул, что в Рязанской области действуют предприятия в сфере машиностроения, металлообработки, нефтехимии, энергетики, сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности.

«Все они активно потребляют смазочные материалы. Наша компания имеет многолетний опыт разработки и выпуска высококачественных масел, как автомобильных, так и индустриальных, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги», — отметил он.

Еще одним направлением сотрудничества станет проведение образовательных семинаров и курсов повышения квалификации технических специалистов промышленных предприятий Рязанской области. Эксперты поделятся решениями комплексного обслуживания сложного промышленного оборудования.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».