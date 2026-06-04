Рязанцы заметили пьяную женщину, угрожавшую ножом подросткам на самокатах

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, в районе Соколовка на улице Связи женщина угрожала подросткам-самокатчикам. Жители вспомнили, как ранее там же замечали женщину с ружьем.