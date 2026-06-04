Рязанцы заметили пьяную женщину, угрожавшую ножом подросткам на самокатах
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, в районе Соколовка на улице Связи женщина угрожала подросткам-самокатчикам. Жители вспомнили, как ранее там же замечали женщину с ружьем.
Рязанцы заметили пьяную женщину, кидающуюся на людей с ножом. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, в районе Соколовка на улице Связи женщина угрожала подросткам-самокатчикам.
Жители вспомнили, как ранее там же замечали женщину с ружьем.