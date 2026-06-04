Рязанцев пригласили на велопраздник в Лесопарк

В Рязани отметят Всемирный день велосипедиста праздником для любителей активного отдыха, свежего воздуха и ярких впечатлений. Об этом сообщили в городской администрации. Мероприятие пройдет в рамках проекта «СпортАктиV» 20 июня в 10:00 в Лесопарке. В программе запланированы велопрогулка, интерактивные площадки, мастер-классы и развлекательная программа для участников.

В Рязани отметят Всемирный день велосипедиста праздником для любителей активного отдыха, свежего воздуха и ярких впечатлений. Об этом сообщили в городской администрации.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «СпортАктиV» 20 июня в 10:00 в Лесопарке.

В программе запланированы велопрогулка, интерактивные площадки, мастер-классы и развлекательная программа для участников.