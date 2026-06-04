Рязанцам вернули кошку, пропавшую после массированной атаки БПЛА на город

«Передали хозяевам кошку, которую долго искали, из дома пострадавшего после атаки БПЛА», — говорится в сообщении. Волонтеры поблагодарили граждан, которые помогли с оборудованием. Напомним, массированная атака произошла 15 мая. Десятки рязанцев пострадали. Пятеро погибли, в том числе восьмилетняя девочка.

Рязанцам вернули кошку, пропавшую после массированной атаки БПЛА на город. Об этом 4 июня сообщили в группах АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».

"Передали хозяевам кошку, которую долго искали, из дома пострадавшего после атаки БПЛА", — говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили граждан, которые помогли с оборудованием.

Напомним, массированная атака произошла 15 мая. Десятки рязанцев пострадали. Пятеро погибли, в том числе восьмилетняя девочка.

Подробнее о трагедии можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.

Фото: АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».