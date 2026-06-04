Рязанца обязали заплатить компенсацию несовершеннолетнему из-за угрозы убийством

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании компенсации морального вреда с 38-летнего местного жителя, осужденного за угрозу убийством несовершеннолетнему. Известно, что в октябре 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в ходе ссоры с мальчиком схватил его за шею и угрожал убийством. Суд признал фигуранта виновным по статье 119 УК РФ и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также в пользу несовершеннолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора Сараевского района о взыскании компенсации морального вреда с 38-летнего местного жителя, осужденного за угрозу убийством несовершеннолетнему. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Известно, что в октябре 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в ходе ссоры с мальчиком схватил его за шею и угрожал убийством.

Суд признал фигуранта виновным по статье 119 УК РФ и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также в пользу несовершеннолетнего взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.