Россиян с паническими атаками будут проверять на ВИЧ и лечить светотерапией
Согласно новым документам, пациентам с таким диагнозом могут быть назначены анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на трепонему бледную (возбудитель сифилиса). Кроме того, в перечень терапевтических методов включено «воздействие излучением видимого диапазона» — светотерапия, которая обычно применяется при сезонных депрессиях и помогает восстановить биологические ритмы. Помимо новых методов, стандарт по-прежнему предусматривает индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальную магнитную стимуляцию.
Минздрав РФ обновил стандарт лечения панических атак. Об этом 4 июня сообщило ТАСС.
Согласно новым документам, пациентам с таким диагнозом могут быть назначены анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на трепонему бледную (возбудитель сифилиса).
Кроме того, в перечень терапевтических методов включено «воздействие излучением видимого диапазона» — светотерапия, которая обычно применяется при сезонных депрессиях и помогает восстановить биологические ритмы.
Помимо новых методов, стандарт по-прежнему предусматривает индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальную магнитную стимуляцию.