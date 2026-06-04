Россиян с паническими атаками будут проверять на ВИЧ и лечить светотерапией

Согласно новым документам, пациентам с таким диагнозом могут быть назначены анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на трепонему бледную (возбудитель сифилиса). Кроме того, в перечень терапевтических методов включено «воздействие излучением видимого диапазона» — светотерапия, которая обычно применяется при сезонных депрессиях и помогает восстановить биологические ритмы. Помимо новых методов, стандарт по-прежнему предусматривает индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальную магнитную стимуляцию.

Минздрав РФ обновил стандарт лечения панических атак. Об этом 4 июня сообщило ТАСС.

Согласно новым документам, пациентам с таким диагнозом могут быть назначены анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, а также на трепонему бледную (возбудитель сифилиса).

Кроме того, в перечень терапевтических методов включено «воздействие излучением видимого диапазона» — светотерапия, которая обычно применяется при сезонных депрессиях и помогает восстановить биологические ритмы.

Помимо новых методов, стандарт по-прежнему предусматривает индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальную магнитную стимуляцию.