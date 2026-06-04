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Пилот авиакомпании S7 погиб в Подмосковье
По данным СМИ, 36-летний Андрей пытался установить рекорд по задержке дыхания под водой, но потерял сознание во время тренировки. Его тело вытащили уже без признаков жизни, прибывшие медики констатировали смерть. Отмечается, что мужчина, приехавший в Москву из Новосибирска, вел активный образ жизни: занимался спортом, участвовал в забегах и т. д.

Пилот авиакомпании S7 погиб в Подмосковье. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным СМИ, 36-летний Андрей пытался установить рекорд по задержке дыхания под водой, но потерял сознание во время тренировки. Его тело вытащили уже без признаков жизни, прибывшие медики констатировали смерть.

Отмечается, что мужчина, приехавший в Москву из Новосибирска, вел активный образ жизни: занимался спортом, участвовал в забегах и т. д.