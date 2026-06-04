Названы самые востребованные профессии в Рязанской области

В Рязанской области в мае было открыто более 5,5 тысячи новых вакансий. Больше всего в регионе требуются разнорабочие (более 560 вакансий), операторы производственной линии (более 430 вакансий), менеджеры по продажам (более 250 вакансий), а также продавцы-консультанты, кассиры и водители. Медианная зарплата для разнорабочих — 119,1 тысяч рублей, для водителей — 92,3 тысячи рублей, для менеджеров по продажам — 89,9 тысячи рублей.

Названы самые востребованные профессии в Рязанской области. Об этом сообщает исследование hh.ru.

В Рязанской области в мае было открыто более 5,5 тысячи новых вакансий. Больше всего в регионе требуются разнорабочие (более 560 вакансий), операторы производственной линии (более 430 вакансий), менеджеры по продажам (более 250 вакансий), а также продавцы-консультанты, кассиры и водители.

Медианная зарплата для разнорабочих — 119,1 тысяч рублей, для водителей — 92,3 тысячи рублей, для менеджеров по продажам — 89,9 тысячи рублей.