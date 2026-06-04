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На Землю обрушится сильная магнитная буря
Сильная и продолжительная магнитная буря категории G3 ожидается вечером в четверг, 4 июня. Причина бури — приход к Земле нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем в результате серии сильных вспышек. Событие может стать вторым или третьим по силе в текущем году, уточнили ученые.

На Землю обрушится сильная магнитная буря. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сильная и продолжительная магнитная буря категории G3 ожидается вечером в четверг, 4 июня.

Причина бури — приход к Земле нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем в результате серии сильных вспышек.

Событие может стать вторым или третьим по силе в текущем году, уточнили ученые.