На Землю обрушится сильная магнитная буря

Сильная и продолжительная магнитная буря категории G3 ожидается вечером в четверг, 4 июня. Причина бури — приход к Земле нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем в результате серии сильных вспышек. Событие может стать вторым или третьим по силе в текущем году, уточнили ученые.