На Землю обрушится сильная магнитная буря
Сильная и продолжительная магнитная буря категории G3 ожидается вечером в четверг, 4 июня. Причина бури — приход к Земле нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем в результате серии сильных вспышек. Событие может стать вторым или третьим по силе в текущем году, уточнили ученые.
На Землю обрушится сильная магнитная буря. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Сильная и продолжительная магнитная буря категории G3 ожидается вечером в четверг, 4 июня.
Причина бури — приход к Земле нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем в результате серии сильных вспышек.
Событие может стать вторым или третьим по силе в текущем году, уточнили ученые.