Мошенники начали предлагать россиянам продлить связь и записаться на ЕГЭ и ОГЭ

Мошенники действуют под предлогами продления договоров связи, замены медицинских полисов и начисления социальных выплат. «Спектр предлогов, используемых мошенниками, достаточно широк. Они могут выдавать себя за сотрудников служб, предлагающих продление договора связи, запись на ЕГЭ или ОГЭ, а также за курьеров, доставляющих посылки», — отметили в ведомстве. Кроме того, мошенники могут попытаться получить код из SMS для авторизации в важных сервисах. Например, представляясь сотрудниками курьерских служб или маркетплейсов, они могут предложить доставить «заказанный товар» и запросить код для подтверждения даты и места доставки.

Мошенники в России продолжают использовать разнообразные уловки для кражи личных данных граждан. По информации МВД РФ, злоумышленники действуют под предлогами продления договоров связи, замены медицинских полисов и начисления социальных выплат.

«Спектр предлогов, используемых мошенниками, достаточно широк. Они могут выдавать себя за сотрудников служб, предлагающих продление договора связи, запись на ЕГЭ или ОГЭ, а также за курьеров, доставляющих посылки», — отметили в ведомстве.

Кроме того, мошенники могут попытаться получить код из SMS для авторизации в важных сервисах. Например, представляясь сотрудниками курьерских служб или маркетплейсов, они могут предложить доставить «заказанный товар» и запросить код для подтверждения даты и места доставки.

В МВД призвали граждан быть внимательными и не сообщать свои личные данные по запросам, которые вызывают подозрение.