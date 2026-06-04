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Корпорация развития Рязанской области вошла в федеральный топ-10 спецорганизаций по работе с инвесторами
Корпорация развития Рязанской области вошла в федеральный топ-10 лучших спецорганизаций по работе с инвесторами в России, который ежегодно формирует Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР). Церемония награждения состоялась 3 июня в рамках программы Петербургского международного экономического форума. Независимая оценка качества работы специализированных организаций по работе с инвесторами — это комплексная диагностика, которая позволяет проверить эффективность и качество оказываемых услуг. Так, эксперты оценили работу Корпорации развития по 80 показателям и подтвердили высокий уровень сервиса.

Корпорация развития Рязанской области вошла в федеральный топ-10 лучших спецорганизаций по работе с инвесторами в России, который ежегодно формирует Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР). Церемония награждения состоялась 3 июня в рамках программы Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что независимая оценка качества работы специализированных организаций по работе с инвесторами — это комплексная диагностика, которая позволяет проверить эффективность и качество оказываемых услуг. Так, эксперты оценили работу Корпорации развития по 80 показателям и подтвердили высокий уровень сервиса и качество организации работы с инвесторами.

По итогам оценки сформирован общий рейтинг, а каждому региону даны рекомендации по повышению эффективности сервиса для инвесторов. Корпорация развития Рязанской области заняла седьмую строку в федеральном рейтинге.

«Независимая оценка помогает повысить эффективность работы организаций по привлечению инвестиций. Мы создаем условия для обмена успешным опытом и внедрения лучших практик на местах. Свидетельство, которое выдано по итогам оценки, станет знаком качества для инвесторов и укрепит доверие к Корпорации», — отметил исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин, вручая генеральному директору Корпорации развития Рязанской области Вячеславу Несину Свидетельство о подтверждении высокого уровня сервиса и качества организации работы с инвесторами.