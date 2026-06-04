Корпорация развития Рязанской области подписала соглашение с псковским Фондом инвестиционного развития

На ежегодном общем собрании членов правления, НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (НААИР), традиционно приуроченном к программе Петербургского международного экономического форума, состоялся цикл подписаний меморандумов и соглашений о сотрудничестве. С целью дальнейшего развития межрегионального взаимодействия Корпорация развития Рязанской области (КРРО) заключила соглашение с Фондом инвестиционного развития Псковской области, сообщили в пресс-службе КРРО.

На ежегодном общем собрании членов правления, НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (НААИР), традиционно приуроченном к программе Петербургского международного экономического форума, состоялся цикл подписаний меморандумов и соглашений о сотрудничестве. С целью дальнейшего развития межрегионального взаимодействия Корпорация развития Рязанской области (КРРО) заключила соглашение с Фондом инвестиционного развития Псковской области, сообщили в пресс-службе КРРО.

Документ подписали генеральный директор рязанской Корпорации Вячеслав Несин и генеральный директор псковского Фонда Екатерина Ершова.

Подписанию соглашения предшествовал индустриальный тур по обмену опытом, в котором команда Корпорации развития поделилась со своими псковскими коллегами успешной практикой интеграции инвестиционного портала с интерактивной инвестиционной картой РФ.

Межрегиональное взаимодействие и обмен эффективными практиками работы Корпорация развития выстраивает и с другими регионами. Ранее были подписаны соглашения о сотрудничестве со специализированными организациями по инвестиционному развитию Волгоградской, Липецкой, Запорожской, Курской областей, Хабаровского края и республики Татарстан. Также в рамках общих интересов, целей и задач выстраивается деловое партнерство с Корпорацией развития и поддержки Тульской области.