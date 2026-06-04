Девять детей пострадали от укусов клещей в Рязанской области за неделю

За прошедшую неделю в медицинские организации Рязанской области из-за укусов клещей обратились 86 человек, в том числе девять детей. Рязанцам рекомендуют носить светлую закрытую одежду, использовать специальные акарицидные и репеллентные средства, регулярно осматривать себя и своих спутников, а также проверять домашних животных после прогулок.

За прошедшую неделю в медицинские организации Рязанской области из-за укусов клещей обратились 86 человек, в том числе девять детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что одной из основных мер профилактики инфекций, передаваемых клещами, остается индивидуальная защита во время отдыха на природе.

Рязанцам рекомендуют носить светлую закрытую одежду, использовать специальные акарицидные и репеллентные средства, регулярно осматривать себя и своих спутников, а также проверять домашних животных после прогулок.

При обнаружении присосавшегося клеща специалисты советуют обратиться за медицинской помощью. Даже если клещ был удален самостоятельно, его рекомендуется сдать на лабораторное исследование.