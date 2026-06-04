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Цены на пшеницу в России снизились на 22%
Внутренние цены на пшеницу в России во втором квартале 2026 года снизились на 22% по сравнению с прошлым годом, что связано с высоким урожаем и укреплением рубля. Средняя стоимость пшеницы четвертого класса за апрель-июнь 2026 года составит 12,9 тыс. рублей за тонну. Несмотря на снижение цен, экспорт пшеницы в сезоне 2025/26 ожидается на уровне 47 млн тонн, что на 6,8% больше, чем в прошлом году. Более половины урожая 2025 года, около 52%, будет отправлено за границу. Площади под яровую пшеницу в 2026 году сократятся на 4,6% до 10,5 млн гектаров, в то время как площади под озимую пшеницу останутся на уровне прошлого года — 15,9 млн гектаров. В 2025 году экспорт составил всего 40,7 млн тонн, что ниже среднего показателя за последние пять лет.

Внутренние цены на пшеницу в России во втором квартале 2026 года снизились на 22% по сравнению с прошлым годом. Как пишет НСН, это произошло благодаря высокому урожаю и укреплению рубля, что, в свою очередь, привело к сокращению выручки экспортеров.

Согласно данным издания «Коммерсантъ», средняя стоимость пшеницы четвертого класса за период с апреля по июнь 2026 года составит 12,9 тыс. рублей за тонну.

Несмотря на снижение цен, экспорт пшеницы в сезоне 2025/26 ожидается на уровне 47 млн тонн, что на 6,8% превышает показатели предыдущего года. Более половины урожая 2025 года, около 52%, будет отправлено за границу.

Площади под яровую пшеницу в 2026 году сократятся на 4,6%, составив 10,5 млн гектаров, тогда как площади под озимую пшеницу останутся на уровне прошлого года — 15,9 млн гектаров. В то же время в 2025 году экспорт пшеницы составил всего 40,7 млн тонн, что оказалось ниже среднего показателя за последние пять лет.