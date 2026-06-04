Более 10 водителей получили штрафы во время рейдов ГАИ в Рязанской области

Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ. Рейд «Встречная полоса» проходил 3 июня. Полицейские зафиксировали более 10 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Напомним, штрафы за данное нарушение составляют 7500 рублей.

Более 10 водителей получили штрафы во время рейдов ГАИ в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Рейд «Встречная полоса» проходил 3 июня. Полицейские зафиксировали более 10 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Напомним, штрафы за данное нарушение составляют 7500 рублей.