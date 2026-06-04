Арбитражный суд признал ООО «Транснефтепродукт» банкротом из-за долга в 3,5 млн

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Транснефтепродукт» из-за наличия непогашенной задолженности. Суд принял к производству заявление о несостоятельности компании и 4 декабря 2025 года ввел в отношении нее процедуру банкротства — наблюдение. Отмечается, что временным управляющим назначили Меркулову Н. В. По итогам процедуры наблюдения временный управляющий подал ходатайство о введении конкурсного производства. В реестр требований кредиторов компании включены требования на сумму 3 миллиона 520 тысяч 231 рубль 78 копеек. Суд, проанализировав документы и отчет временного управляющего, пришел к выводу о необходимости признания ООО «Транснефтепродукт» несостоятельным и введении конкурсного производства.

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Транснефтепродукт» из-за наличия непогашенной задолженности. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Суд принял к производству заявление о несостоятельности компании и 4 декабря 2025 года ввел в отношении нее процедуру банкротства — наблюдение. Отмечается, что временным управляющим назначили Меркулову Н. В.

По итогам процедуры наблюдения временный управляющий подал ходатайство о введении конкурсного производства. В реестр требований кредиторов компании включены требования на сумму 3 миллиона 520 тысяч 231 рубль 78 копеек.

Суд, проанализировав документы и отчет временного управляющего, пришел к выводу о необходимости признания ООО «Транснефтепродукт» несостоятельным и введении конкурсного производства.