Жителя Рязанской области лишили прав из-за психического расстройства

Прокуратура Рязанского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила серьезные нарушения. Установлено, что один из местных жителей состоит на диспансерном учете у врача-нарколога из-за психических и поведенческих расстройств, вызванных зависимостью от стимуляторов, однако при этом имеет действующее водительское удостоверение. В ведомстве напомнили, что это представляет опасность для других участников дорожного движения. В результате через суд прокуратура добилась прекращения права этого лица на управление транспортом.

Прокуратура Рязанского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила серьезные нарушения.

Установлено, что один из местных жителей состоит на диспансерном учете у врача-нарколога из-за психических и поведенческих расстройств, вызванных зависимостью от стимуляторов, однако при этом имеет действующее водительское удостоверение.

В ведомстве напомнили, что это представляет опасность для других участников дорожного движения.

В результате через суд прокуратура добилась прекращения права этого лица на управление транспортом.