Жителя Рязанской области лишили прав из-за психического расстройства
Прокуратура Рязанского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила серьезные нарушения. Установлено, что один из местных жителей состоит на диспансерном учете у врача-нарколога из-за психических и поведенческих расстройств, вызванных зависимостью от стимуляторов, однако при этом имеет действующее водительское удостоверение. В ведомстве напомнили, что это представляет опасность для других участников дорожного движения. В результате через суд прокуратура добилась прекращения права этого лица на управление транспортом.
Прокуратура Рязанского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила серьезные нарушения.
Установлено, что один из местных жителей состоит на диспансерном учете у врача-нарколога из-за психических и поведенческих расстройств, вызванных зависимостью от стимуляторов, однако при этом имеет действующее водительское удостоверение.
В ведомстве напомнили, что это представляет опасность для других участников дорожного движения.
В результате через суд прокуратура добилась прекращения права этого лица на управление транспортом.