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В Рязанской области девушка обманула пенсионерку на 700 тыс, ей грозит срок
Сапожковский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Владимирской области, признанной виновной в мошенничестве. Об этом сообщили на сайте ведомства. Известно, что молодая женщина, действуя по указанию соучастника через мессенджер, обманом завладела 700 тыс. рублей у 75-летней пенсионерки. Поддавшись на уловки злоумышленницы, пенсионерка передала ей деньги. Подсудимая признала свою вину и выразила раскаяние за содеянное. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Кроме того, удовлетворен иск прокурора о взыскании причиненного вреда в размере 585 тыс. рублей в интересах потерпевшей.

Сапожковский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Владимирской области, признанной виновной в мошенничестве. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Известно, что молодая женщина, действуя по указанию соучастника через мессенджер, обманом завладела 700 тыс. рублей у 75-летней пенсионерки. Поддавшись на уловки злоумышленницы, пенсионерка передала ей деньги.

Подсудимая признала свою вину и выразила раскаяние за содеянное. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

Кроме того, удовлетворен иск прокурора о взыскании причиненного вреда в размере 585 тыс. рублей в интересах потерпевшей.